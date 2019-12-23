المريخ يضع لمساته الختامية للشرطة

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يؤدي فريق كرة القدم بنادي المريخ مساء اليوم مرانه الختامي لمباراته أمام الشرطة القضارف غداً الثلاثاء على ملعب الخرطوم، وسيختتم الفريق تحضيراته للمباراة بمران خفيف وانتظم اللاعبون في معسكر مقفول وينتظر أن تحظى تشكيلة أبوعنجة بدعم جديد بعودة عدد من اللاعبين بعد أن نفذوا برنامجاً خاصاً.

وعلى حسب ما ورد في صفحة (المريخ الزعيم السوداني) على الفيس بوك يأمل أبناء القلعة الحمراء إنهاء القسم الأول في الصدارة وهو ما سيكون عليه الفريق حال حقق الفوز في مباراتيه أمام الشرطة بعد غد ومن بعده هلال التبلدي على ملعب شيكان.

وعلى الرغم من النقص الواضح في صفوف الفريق والغيابات التي تظهر كل مباراة إلا أن المجموعة التي تشارك صمدت بشكل كبير وحققت انتصارات لافتة وفي توقيت صعب ، وتفوقت المهارة الفردية والخبرة على الضعف الإداري ليصل الفريق للمركز الأول في انتظار الظفر بالست نقاط المتبقية

الخرطوم(أخبار الخليج 365)