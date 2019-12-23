المريخ يكمل اتفاقه رسمياً مع الرباعي لإعادة قيده

التاريخ: 23-ديسمبر-2019 فى : رياضة 6 مشاهدة Advertisements أكمل المريخ اتفاقه رسمياً مع الرباعي رمضان عجب ومحمد الرشيد والتاج يعقوب والنعسان بجانب اللاعب التكت لإعادة قيده في الكشوفات ويتوقع حصول اللاعبين على الدفعة الأولى خلال الساعات المقبلة وذلك على حسب ما ورد في صفحة (المريخ الزعيم السوداني) على الفيس بوك الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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