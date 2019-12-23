المريخ يكمل اتفاقه رسمياً مع الرباعي لإعادة قيده

التاريخ: 23-ديسمبر-2019
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أكمل المريخ اتفاقه رسمياً مع الرباعي رمضان عجب ومحمد الرشيد والتاج يعقوب والنعسان بجانب اللاعب التكت لإعادة قيده في الكشوفات ويتوقع حصول اللاعبين على الدفعة الأولى خلال الساعات المقبلة وذلك على حسب ما ورد في صفحة (المريخ الزعيم السوداني) على الفيس بوك
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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