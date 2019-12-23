ميسي …فاكهة كرة القدم

التاريخ: 23-ديسمبر-2019
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قبل 7 سنوات من اليوم اضاف ميسي الهدف رقم 91 خلال سنة 2012و 22 تمريرة حاسمة خلال 69 مباراة وهو أعلى رقم لأي لاعب في تاريخ كرة القدم .
ميسي سجل 618 هدف مع برشلونة وهو على بعد 25 هدف من رقم بيليه مع سانتوس و ليصبح رسمياً أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف مع نادي واحد في تاريخ كرة القدم .
و على حسب ما ورد في موقع (hihi2)أرقام النجم الأرجنتيني ميسي أبهرت الجميع وجعلت بمالايدع دون أي مجال للشك بأنه واحد من أهم خمسة لاعبين في تاريخ كرة القدم !
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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