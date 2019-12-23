آخر تطورات سوق إنتقالات الدوري الإنجليزي

التاريخ: 23-ديسمبر-2019 فى : رياضة 9 مشاهدة قامت الصحف الإنجليزية بنشر آخر تطورات سوق الإنتقالات الإنجليزية التي ستبدأ بعد ثمانية أيام من الآن . 1_ أرسنال يهدفون لعرض 40 مليون يورو + جرانيت تشاكا من أجل شراء ويلفريد نديدي من ليستر سيتي في يناير المقبل. 2_ روما ونابولي يريدون التعاقد مع سعيد كولاسيناتش مدافع ارسنال 3_ نابولي يرغب في التعاقد مع اللاعب في يناير أما روما مُهتم بالتعاقد مع المدافع البوسني في الصيف لتعويض رحيل كولاروف المتوقع آخر الموسم. Advertisements 4_ مانشستر يونايتد يراقب جود بيلينجهام -16 عام- لاعب خط وسط بيرمينجهام 5_ سيرسل نادي ويستهام كشافة لمتابعة جابيجول وبرونو هنريكي لاعبان نادي فلامينجو البرازيلي. 6_بايرن ميونيخ يناقش حالياً فكرة التعاقد مع لوري ساني 7_ ارسنال يدرس فكرة التحرك لمهاجم باير ليفركون كيفين فولاند و ذلك على حسب ما ورد في موقع(hihi2) الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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