تبرئة متهم من قتل شاب داخل خمارة بسبب 5 جنيهات

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أمرت محكمة جنايات حي النصر جنوب الخرطوم، برئاسة مولانا فهمي عبد الله مالك، بإطلاق سراح متهم كان موقوفاً على ذمة قضية مقتل شاب داخل منزل للخمور البلدية بحي انقولا بمايو جنوب الخرطوم، وجاء قرار المحكمة بإطلاق سراح المتهم بعد أن توصلت إلى براءته من تهمة قتل المجني عليه، وذلك بناءً على أقوال الشهود الذين حضروا واقعة المشاجرة التي وقعت بين المتهم والمجني عليه داخل الخمارة بسبب (5) جنيهات.

وأكد الشهود أن المتهم اعتدى على المجني عليه بالضرب بيده فقط، ولم يكن يحمل سكيناً لحظة المشاجرة، وأن قرار تشريح جثة المجني عليه أكد أنه تعرض للطعن بنصل حاد يشبه السكين، وعلى ضوء إفادة شهود الاتهام وقرار التشريح، توصلت المحكمة إلى براءة المتهم من قتل المجني عليه وأمرت بإطلاق سراحه فوراً ما لم يكن مطلوباً في إجراءات جنائية أخرى، وذلك حسب ما جاء في قضية الاتهام من أن القتيل تعرض لطعنة أدت إلى إزهاق روحه في الحال، وقادت التحريات للقبض على المتهم والذي كان قد اعتدى بالضرب على القتيل، بيد أن الموجودين داخل المنزل قاموا بفض المشاجرة، وبعد ساعات تم العثور على جثة القتيل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)