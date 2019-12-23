شاهد بالفيديو.. طلاب يثيرون ضجة واسعة بعد ظهورهم وهم يلعبون مع الطالبات (الحجلة) داخل حرم إحدى الجامعات السودانية

شن عدد كبير من الناشطون على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك هجوماً قاسياً على طلاب وطالبات ظهروا في مقطع فيديو واسع الانتشار على مواقع التواصل المختلفة وهم يمارسون ألعاب الصبية الصغار داخل حرم إحدى الجامعات السودانية.

وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 فقد ترحم الناشطون في تعليقاتهم التي انهمرت كالمطر على التعليم العالي وطالب هؤلاء بزيادة السنين الدراسية بمرحلتي الأساس والثانوي وإعادة المرحلة المتوسطة للسلم التعليمي, معتبرين أن السبب في ما يحدث هو عدم نضج الطلاب.

كما أنتقدوا اختلاط الطلاب مع الطالبات ومشاركتهم الألعاب دون حياء أو خجل من الجانبين حسبما كتبوا في تعليقاتهم التي رصدها محرر أخبار الخليج 365.

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وفي الوقت الذي هاجم فيه عدد كبير من الناشطون سلوك الطلاب ظهرت فئة مدافعة عنهم حيث كتبوا في تعليقاتهم (اين المشكلة وليه التعليقات التي تقلل من الطلبة بغض النظر عن الشئ المعلق عليه زملاء وأخوة في لحظة ترفيه ونوع من الرياضة على حسب الإمكانيات).

الجدير بالذكر أن مقطع الفيديو الذي أحدث ضجة واسعة كان قد أظهر الطلاب والطالبات وهم يلعبون لعبة الحواري الشهيرة “الحجلة” التي يلعبها الصبية في الحواري والمنازل داخل حوش الجامعة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)