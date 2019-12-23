السجن و الدية لنظامي قتل شاباً

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أوقعت محكمة جنايات الحاج يوسف أمس، برئاسة القاضي د.وليد حسن موسى عقوبة بالسجن (4) سنوات والدية كاملة، وذلك في مواجهة نظامي أدانته المحكمة بقتل شاب طعناً بالسكين، على خلفية نقاش كان قد وقع بينهما يعود إلى أن القتيل درج على تعاطي المخدرات أمام منزل النظامي المدان، وقالت المحكمة في حيثيات قرارها إن المدان استفاد من الاستثناءات الواردة في المادة (131) من القانون الجنائي، والتي أحيل بموجبها القتل العمد إلى شبه العمد.

وتعود تفاصيل القضية والتي وقعت بمنطقة ود البشير بالحاج يوسف، بحسب صحيفة آخر لحظة – إلى أن المجني عليه ظل يتعاطى المخدرات أمام منزل النظامي المدان، وفي يوم الحادثة جاء المدان برفقة فتيات وصاروا يتعاطون المخدرات أمام منزل المدان، واستفز ذلك النظامي والذي دخل في نقاش مع المجني عليه وأن المدان ذهب، إلا أن المجني عليه لحق به ودارت بينهما معركة كلامية وسدد المجني عليه طعنة للنظامي والذي رد عليه بطعنة من نصله، وتم إسعاف المجنى عليه والمتهم، ولفظ المجني عليه أنفاسه الأخيرة متأثراً بالطعنة، وتم القبض على المتهم وتحريز أداة الجريمة، وباشرت الشرطة الإجراءات اللازمة وأخذ الجثمان للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، وتم من خلال التحري مع المتهم تقديمه للمحاكمة تحت المادة (130) من القانون الجنائي المتعلق بالقتل العمد، فكانت العقوبة هي السجن والدية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)