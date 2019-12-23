تصريحات جديدة لحميدتي من جوبا

قال نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع إن السودان يمر حالياً بمنعطف يتطلب توحيد الجميع للعبور بالبلاد ،مؤكداً أن الشعب السوداني سيكون هو الضامن للاتفاق المرتقب توقيعه مع حركات الكفاح المسلح بجوبا.

وهنأ دقلو في حوار مع “الشروق ” من مقر مفاوضات السلام الجارية حالياً في عاصمة جنوب السودان الشعب السوداني بمناسبة ثورة الذكري الأولى لثورة ديسمبر المجيدة .

وقال إن السلام قادم لا محالة،مشدداً على ضرورة تكاتف الجميع من أجل تحقيق السلام المنشود.

وأشار إلى أن اللقاء الذي جمعه مع رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو أخيراً في جوبا كان لقاءً طيباً كسرنا من خلاله حواجز العزلة التي كانت قائمة بيننا’.

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وأضاف قائلاً ” إن عبد العزيز الحلو رجل فاضل فقط كانت لديه تجارب مريرة”.

ووجه دقلو رسالة خاصة إلى رئيس حركة تحرير السودان في دارفور المتواجد حالياً في العاصمة الفرنسية باريس عبدالواحد محمد نور ،مفادها ضرورة أن يلتحق بمفاوضات السلام في جوبا.

وتحدث نائب رئيس مجلس السيادة عن المخرج لمشكلة شرق السودان وقضية السلام مع الحركات المسلحة وغيرها من القضايا المطروحة على الساحة حالياً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)