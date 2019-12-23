تعليق مفاوضات مسار الشرق لمدة 3 أسابيع

التاريخ: 23-ديسمبر-2019
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أعلنت وساطة دولة جنوب السودان في مفاوضات السلام السودانية تعليق التفاوض في مسار الشرق المنضوي تحت لواء الجبهة الثورية لمدة ثلاثة أسابيع، وأمهلت الوساطة ممثلي الشرق ثلاثة أسابيع لعقد مؤتمر داخلي لحسم خلافاتهم والعودة لاستئناف التفاوض.
وقال رئيس لجنة الوساطة توت قلواك في تصريحات صحفية يوم الإثنين بحسب الشروق – إن ممثلي الشرق سيعودون للخرطوم للاتفاق ثم العودة مرة أخرى لجوبا.
وأضاف “أن مسار الشرق سيعقد مؤتمراً عاماً بالخرطوم للاتفاق حول ممثليهم”، وأشار إلى أن المفاوضات تمضي بصورة طيبة.
يشار إلى أنه كانت قد دبت خلافات بين مكونات مسار الشرق حول طبيعة التمثيل والممثلين، وشهدت جوبا اجتماعات مكثفة في الأيام الماضية لاحتواء الخلافات داخل المسار، إلا أنها لم تفلح في لملمة هذه الخلافات.
وعقد المسار اجتماعاً مع وفد قيادات الإدارة الأهلية من بينهم موسي محمد أحمد وأيضاً لم تفلح اجتماعاتهم في الوصول لتوافق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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