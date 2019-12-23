القبض على (أب وأبنائه ) بتهمة قتل شقيقهم

التاريخ: 23-ديسمبر-2019 فى : حوادث 159 مشاهدة أوقفت مباحث قسم شرطة سوق ليبيا (أب وأبنائه) بمنطقة أمبدة، بتهمة الضلوع في قتل شقيقهم ضرباً بالعصي مما أدى إلى إزهاق روحه، وقاموا بدفنه دون الحصول على تصريح بالدفن، مما أدى لإثارة الشكوك حول ملابسات الوفاة، حيث تم القبض عليهم وبالتحقيق أقروا بالجريمة بحسب صحيفة آخر لحظة – ، وتم إصدار أمر نبش للجثة ومستمر التحري لتكملة إجراءات المحاكمة ومعرفة دوافع الجريمة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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