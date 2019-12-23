عاجل: إعفاء مدير هيئة الموانئ البحرية وتعيين مدير جديد

التاريخ: 23-ديسمبر-2019 فى : أخبار 153 مشاهدة أصدر الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، اليوم قراراً بإعفاء عمر أحمد محمد علي من منصب مدير عام هيئة الموانئ البحرية، وتعيين الكابتن أونور محمد آدم في مكانه بحسب اليوم التالي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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