التاريخ: 23-ديسمبر-2019 فى : رياضة 10 مشاهدة Advertisements حصد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بجائزة افضل لاعب فرنسي بعام 2019 من فرانس فوتبول. وكما قيل في موقع (hihi2)قال مبابي: “كنت أريد الفوز بالحذاء الذهبي، كلما أسجل هدفاً يسجل ميسي هدفين، سجلت هدفين أحرز 3، سألت ديمبيلي هل يراقبني ميسي؟ قال لي نعم يفعل ذلك، قلت لنفسي حسناً من الجيد أن يراقبك ميسي”. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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