وزارة المعادن تقف على تجربة صينية لاستخلاص الذهب بدون زئبق وسيانيد

الخليج 365 :

دشنت شركة (whp) بمنطقة وادي حلفا بالولاية الشمالية، تجربة استخلاص الذهب بدون استخدام (زئبق وسيانيد) ، ووقفت لجنة (بدائل الزئبق) التي شكلتها وزارة الطاقة والتعدين للوقوف على البدائل المتاحة في هذا الصدد، على تجربة الشركة لاستخلاص الذهب بدون إضافة مواد كيمائية، وقال المهندس عمار محمد صالح مدير المشروعات بشركة (whp)، إن ماكينتهم المكتشفة صديقة للبيئة، تعمل دون أية أضرار صحية، وتتميز بسرعة عالية في الطحن والإنتاج، “ومن حيث الكم والنوع”، وأفاد صالح إن براءة الاختراع مسجلة بالملكية الفكرية لصاحبها الخبير الصيني “دينق هواي”، بدوره أوضح “مستر دينق”، مكتشف الماكينة، أنه لا يرغب في الحصول على أية امتيازات أو مربعات حصرية له للتعدين عن الذهب، وقال لـ(التيار) “أعمل فقط لتقديم الخدمات للمعدنين وتطويره”، مشيراً إلى استعداد بلاده لتقديم أية مساعدات للسودان سواء كان تقانات أو خبرات وخدمات وبنيات تحتية لهذه المشروعات، وأضاف “الصين تولي إهتماماً خاصاً بدول أفريقيا والسودان” لافتاً إلى مبادرة “الحزام والطريق” التي تطرحها بلاده، ويقودها الرئيس الصيني “شي جين بينغ”، وذكر أنها “أكبر مشروع بنية تحتية” بالعالم! يشار أن وزارة الطاقة والتعدين قررت إيقاف استخدام الزئبق بحلول العام 2020م وشرعت في البدائل.