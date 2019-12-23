الشهيد دكتور عبد المعز عطاي.. مضمد الجراح الملائكي…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بعد مرور ثمانية أشهر على استشهاده، مازالت أخت الشهيد الدكتور عبد المعز عطاي ووالدته، تخنقهم عبرات الفقد ونبرات الاشتياق لابنهم الذي ارتقى شهيداً لحظة سقوط البشير في السادس من ابريل، ذلك السقوط الذي خلّف فرحة عارمة في انحاء البلاد، خرجت جماهير الثورة تجوب الشوارع احتفالاً بعزل جنرال السودان الذي حكم الخرطوم لمدة ثلاثة عقود، لم تحتمل قوات الأمن التابعة للبشير فرحة الشعب، لتمطرهم الغاز المسيل للدموع الذي شق أنوف المتظاهرين، وأمطرتهم بالرصاص الذي راح ضحيته مئات الجرحى والمصابين.

النشأة والميلاد

الشهيد عبد المعز عطاي من مواليد بحري، بضاحية ( شمبات)، ولكن انتقلت الاسرة الى امدرمان، درس وترعرع بامدرمان الحارة (19) ودرس الثانوي بمدرسة محمد حسين الثانوية، والتحق عطاي بجامعة السودان كلية المختبرات وتخرج منها ثم تفرغ عطاي للعمل في المستشفيات والعيادات الصحية.

لحظة السقوط

لم يتوقع دكتور المعز أن محاولته انقاذ امرأة سقطت جراء انعدام تنفسها سيؤدي بحياته، وبقلبه الحنون وعفويته المفرطة، انحنى ليحمل الأم لمكان آمن، لكن غدرت به رصاصة شقت انفه وصولاً الى رأسه اوقعته مغشياً عليه، وقالت ياسمين عطاي أخت الشهيد: أخي كان يحاول ان ينقذ امرأة ، وكعادته دائماً يقدم يد العون لكل المحتاجين، ولم أتوقع أن يكون عطاءه سبباً في موته.

علاقته بالأسرة

وقالت ياسمين لـ(الجريدة): عطاي أخي الأكبر، وتربطنا علاقة قوية جدا ، كان مثل الأب الثاني، لنا ويوفر لنا كل احتياجاتنا علاقته مع أمه ووالده قوية ومثالية للغاية، يهتم بأمه وبمواعيد طعامها ودواءها خاصة انها تعاني من انخفاض الضغط، علاقته بوالده قوية ومسانداً له في عملية التربية والدعم المالي، خاصة أن والدنا معاشي بالجيش. مشيرة إلى أنه كان يعول البيت، ويعمل بدوامين في العيادة للمساعدة في مصروف البيت.

مشاركته في الثورة

وأضافت ياسمين حول مشاركة أخيها في الثورة، قالت: دائما يشارك في المواكب في امدرمان ويمنعنا نحن اخواته من الذهاب للمواكب، وكان يلتزم بعمله ذهاباً واياباً ويؤدي صلواته في موعدها حتى عندما اصابته الرصاصة كان قد خرج من المسجد في شارع الاربعين بعد صلاة العصر ولاقى الموكب الذي يحتفل بسقوط البشير في طريقه بعدها امطرتهم القوات بالرصاص والغاز المسيل للدموع.

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أسعفه ثوار شارع الأربعين

ومضت ياسمين: القريبون منه بالحي وثوار المنطقة ،قاموا بنقله لمستشفى امدرمان كونه اقرب مشفى لشارع الاربعين من بعدها تم الاتصال بأخي الثاني ابو بكر بعد العشاء، وقالوا له ان اخيك تمت اصابته برصاصة وهو الآن بمستشفى امدرمان، وفي نفس هذه اللحظات كانت الوالدة متوترة ومنتظرة مكالمته التي اعتادتها منه، لكن عندما اتصلت عليه وجددت هاتفه مغلقاً، وقتها انتابها القلق، في نفس اللحظات اتصل ابوبكر على اختنا ايمان وأخبرها انه وُجد مصاباً .. بعدها تأكدنا من خبر الوفاة.

الانسانية وحسن الجوار والصحبة

وكان عطاي متزوجاً ويسكن بأحد أحياء امدرمان، والحديث لياسمين :شهد له جيرانه بالسماحة وحسن الجوار، وبعد وفاته تعرفنا على ممارسات كثيرة لم نكن نتوقعها او نعلم بشأنها ،فكان يساعد عدداً من جيرانه، ولم يكن احد يعلم بها وكان يساعد امرأة بالكلاكلة اتصلت بعد ثمانية اشهر من وفاته وقالت انها تطلب الدكتور عبد المعز فردت عليها اختي ايمان ان المعز توفى سكتت المرأة برهة من الزمن ثم اغلقت الخط وكأنها كانت في حالة صدمة، وبعدها اعادت الاتصال وقالت الدكتور معز كان يتبرع لصغيرتي بالتطعيم.

وأضافت: أي شخص يحتاج لأي مساعدة يذهب له في البيت واضافت: تفاجأنا اثناء العزاء ان بعض المعزيين لا نعرفهم وليست لنا بهم علاقة، لكن كان عطاي يساعدهم في الخفاء، اصدقاء الدكتور معز كانوا كثيرين جداً ومنهم اصدقاء منذ الطفولة والاساس مثل أبا ذر، حسب أقوال أخت الشهيد ياسمين وكان دائما يسعى لتكوين العلاقات الطيبة مع الاشخاص وقالت ياسمين: استمرت علاقته مع بعض الاصدقاء حوالي عشرين عاماً، وكان دائماً يحب أن ينادي الاشخاص بـ(ياسيد) فمعظم الاصدقاء ينادونه ياسيدا وبالصدفة اكتشفنا ان صديقه يحفظ الرقم في جواله بـ(سيدا) وهو يحفظ رقم نفس الصديق بـ(سيدا).

هوايات الشهيد

وكان دائماً يشجع اخوانه على ممارسة كرة القدم ، ويذهب معهم للملعب حتى اذا كان لديه عمل يعتذر ويذهب معهم المباريات، وكان شغفه الوحيد كرة القدم، حتى انه يمكن ان يشاهدها على مر الاربعة وعشرون ساعة، وكان دائماً يضع صور أخيه حافظ على صفحة الفيس بوك ويكتب عليها النجم القادم أو النجم الصاعد.

وجبات مفضلة

وقالت ياسمين: كانت من وجباته المفضلة القراصة بالتقلية والنعيمية) وعادة يطبخ لنا الفول)، او يوصف لنا طريقة صنعة بالطريقة المثالية، ويحب أيضا (شاي اللبن) حتى في آخر يوم له معنا يوم الجمعة الذي اعتدنا فيه الاجتماع قمت بعمل شاي اللبن في المساء، وكان نصيبه أكثر من الباقين وقال لي دي كلها لي أنا والله م بقدر اشربو) لكنني أصريت على ان يشربها كاملة، وقالت كان الشهيد هادئ الطبع وكثير الابتسام ويحب الضحك والنكات والمرح ،وكان طيباً وحنوناً وأضافت انهم فقدوا سنداً وليس مجرد أخ وأضافت انه لا يحقد على أحد حتى انه لا يغضب من أحد مهما بلغت حدة الخلاف.