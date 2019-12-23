حادث مروري لبعثة تلفزيون السودان بشارع الخرطوم بورتسودان….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعرض أعضاء ببعثة تلفزيون السودان لاصابات متفاوتة في حادث مروري اليوم بمنطقة درديب بالطريق الى بورتسودان لتغطية احتفالات الذكرى الأولى لثورة ديسمبر .

وقال شهود عيان إن الحادث وقع عندما اصطدمت عربة بوكس بسيارة بعثة التلفزيون من الخلف وهما في ذات المسار من الطريق المتجه الى بورتسودان بسرعة كبيرة ، ويضم فريق التلفزيون المخرج يوسف كبوش والمصور حسن عثمان والمذيع يونس الطيب والمنتج شريف محمد الحسن .

ورصد شهود العيان حدوث إصابات وجروح مختلفة بين أفراد طاقم التلفزيون وإسعافهم لتلقي العلاج بمستشفى درديب تحت إشراف شرطة المرور السريع بالمنطقة. المادة السابقة تفاصيل جديدة عن حادثة تسمم حراس سجن كوبر….. المقالة القادمة عودة قوش بالانتربول.. بقلم هنادي الصديق

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