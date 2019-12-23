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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• يواجه (كبير البلد) اليوم تحدي مريخ الفاشر في الممتاز.
• يخوض الهلال اللقاء تحت جهاز فني جديد (مصري الجنسية) بقيادة (حمادة) صدقي ومعاونه أحمد عبدالفتاح.
• الهلال مطالب بالعودة الي سكة الانتصارات .. عقب التعثر بالتعادل امام الخرطوم في الجولة الماضية.
• في تلك المباراة .. قاد تدريب الفريق السادة وعمار مرق.
• بينما اكتفى الطاقم المصري بالمتابعة فقط .. دون التدخل في عمل الثنائي.
• اليوم الأمر مختلف تماما .. حيث يقود حمادة اللقاء بصلاحية كاملة.
• لم يجد المدرب الجديد الوقت الكافي للتعرف على امكانيات لاعبيه.
• إلا انه وخلال التدريبات الماضية .. وضع خطة إسعافية حتي يعود الفريق الي سكة الانتصارات.
• في المدرجات ينتظر الجمهور الهلالي .. ان يجىء هذا اللقاء بروفة حقيقية لمباراة النجم الساحلي في البطولة الافريقية.
• ويمسح المستوى المهزوز الذي ظهر به في مباراة الخرطوم الوطني.
• شهد ذلك اللقاء غياب الهلال المعروف من أرضية الملعب.
• الهلال في الوقت الراهن في حاجة للدعم المعنوي حتي يجتاز الفترة الحالية بنجاح.
• خصم الهلال فريق مريخ الثغر .. أحرج الهلال أكثر من مرة في (المقبرة).
• لذلك يجب ان يؤدي اللاعبين اللقاء بقوة .. والعمل على تحقيق الفوز وتصدر المنافسة.
• كلنا اليوم داخل المقبرة للوقوف خلف فرسان الازرق.
• رغم كل شي .. نحن الهلال بنريدو جد.
كانت هذه تفاصيل خبر أول مباراة رسمية لـ(حمادة).. بقلم محمد عثمان بلل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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