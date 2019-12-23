أول مباراة رسمية لـ(حمادة).. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• يواجه (كبير البلد) اليوم تحدي مريخ الفاشر في الممتاز.

• يخوض الهلال اللقاء تحت جهاز فني جديد (مصري الجنسية) بقيادة (حمادة) صدقي ومعاونه أحمد عبدالفتاح.

• الهلال مطالب بالعودة الي سكة الانتصارات .. عقب التعثر بالتعادل امام الخرطوم في الجولة الماضية.

• في تلك المباراة .. قاد تدريب الفريق السادة وعمار مرق.

• بينما اكتفى الطاقم المصري بالمتابعة فقط .. دون التدخل في عمل الثنائي.

• اليوم الأمر مختلف تماما .. حيث يقود حمادة اللقاء بصلاحية كاملة.

• لم يجد المدرب الجديد الوقت الكافي للتعرف على امكانيات لاعبيه.

• إلا انه وخلال التدريبات الماضية .. وضع خطة إسعافية حتي يعود الفريق الي سكة الانتصارات.

• في المدرجات ينتظر الجمهور الهلالي .. ان يجىء هذا اللقاء بروفة حقيقية لمباراة النجم الساحلي في البطولة الافريقية.

• ويمسح المستوى المهزوز الذي ظهر به في مباراة الخرطوم الوطني.

• شهد ذلك اللقاء غياب الهلال المعروف من أرضية الملعب.

• الهلال في الوقت الراهن في حاجة للدعم المعنوي حتي يجتاز الفترة الحالية بنجاح.

• خصم الهلال فريق مريخ الثغر .. أحرج الهلال أكثر من مرة في (المقبرة).

• لذلك يجب ان يؤدي اللاعبين اللقاء بقوة .. والعمل على تحقيق الفوز وتصدر المنافسة.

• كلنا اليوم داخل المقبرة للوقوف خلف فرسان الازرق.

• رغم كل شي .. نحن الهلال بنريدو جد.