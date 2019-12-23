هاجر كباشي تغني للكاردينال وفيديو دبي يلخص الحكاية !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* بعد هجرة استمرت لسنوات عادت الفنانة هاجر كباشي إلى أرض الوطن ووجدت في استقبالها بمطار الخرطوم (ساوند وأورغن ومجموعة من الشباب) .
* استقبال طيب لفنانة تستاهل كل طيب .
* هاجر صوت نسائي قوي وفيه كثير من التطريب والحضور .
* وهي فنانة بدأت مشوارها بالغناء (الما ياهو) ولكنها راجعت خطواتها وأصبحت تقدم أغنيات جيدة .
* الوسط الفني يحتاج لهاجر وصوت هاجر .
* لما هاجر (الموهوبة) تغني في كثير من الفنانات (الموهومات) بيلبدن .
* هاجر صوت نحارب به الأصوات العاطلة والمعطوبة .
* نحن نكافح الأصوات النسائية (البليدة) بصوت ذكي تتمتع به هاجر كباشي .
* هاجر لحظة وصولها مطار الخرطوم في الساعات الأولى من صباح أمس الأول، وجدت في انتظارها الساوند والفرقة الموسيقية فغنت بالمطار.
* تداول نشطاء مواقع التواصل فيديو لهاجر وهي تغني بالمطار أغنيتها الجميلة (الحال كده ما بمش) .
* الأغنية كتبها ولحنها هيثم عباس وقد أبدعت فيها هاجر كما العادة.
* تقول بعض كلمات الأغنية: (الظروف استعصت شديد الحالة صعبة المسؤول يفيد .. باسمي وباسم الشباب القصدو يخدم بلدو ويفيد .. أمشى وين أنا وين أمشي الحال كده ما بمش) .
* استمعت لهاجر وهي تغني هذه الأغنية و(سرحت) وتمنيت لو تغني ميادة قمر الدين هذه الأغنية وتهديها للكاردينال بدلاً عن أغنية (واصل سيرك) .
* (الحال كده ما بمش).. أغنية كأن هيثم عباس قصد بها الهلال في بعض أبياتها .
* الكل في الهلال يعلم أن (الحال كده ما بمش) ما عدا الكاردينال وميادة قمر الدين وبعض المصلحجية .
* (الحال كده ما بمش) حتى ولو جا حمادة صدقي .
* (الحال كده ما بمش) حتى ولو جا ميشو .
* (الحال كده ما بمش) لأن الكاردينال فاكر (الحال كده بمش) .
* قبلنا حمادة صدقي ونتمنى له التوفيق ولكن نعلم أن حمادة (مسكن مثل البندول) .
* مشاكل الهلال لن يحلها مدرب ولا لاعب .
* المشكلة في الكاردينال .
* هذه حقيقة يعمل على تجميلها البعض ولكنها لا تتجمَّل .
* المشكلة إدارية من الدرجة الأولى .
* يأتي حمادة صدقي ويجد نفسه مدرب صلاحيته منزوعة .
* حمادة أمام خيارين .. يقبل أن تكون الصلاحيات في يد غيره ويحافظ على الدولار أو يستقيل ويحترم نفسه كما فعل السنغالي لأمين انداي .
* أكثر من (26) مدرباً في عهد الكاردينال كان فيهم حوالي (12) مدرباً محترماً ومتمكن ولكن شخصياتهم قوية .
* المدرب الشخصيتو قوية ما بنفع مع الكاردينال والمدرب الشخصية ضعيفة برضو ما بنفع مع الكاردينال .
* يكره الكاردينال المدربين المحترمين بينما يتعامل مع المدربين أصحاب الشخصية الضعيفة مثلما يتعامل مع (منديل الورق) .
* يستخدمهم لأغراض معينة ويجدعهم .
* الناقصة التي يجب أن تتم هي (الكاردينال مدرباً للهلال) .
* لا يوجد فكر إداري ولا يوجد تخطيط ولا فهم فني ولا حاجة .
* مشكلة دفاع الهلال سمع بها حتى ترامب بينما الكاردينال لا يزال يبحث عن مهاجمين معطوبين .
* خمس سنين الهلال يتألم في (الضهر) والكاردينال (بيعالج في الصدر والرأس) .
* وياريتو كان عالج الصدر والرأس .
* الآن بدلاً من أن يبدأ الحل بحل مشكلة الدفاع باعتبارها أولوية هاهو الكاردينال يستهل التسجيلات بمهاجم أو كما نشرت الخبر بعض الصحف .
* أربعة لاعبين من التشكيلة الأساسية انتهت عقوداتهم ويلعبون مع الهلال بي (ورقة) بينما الكاردينال يتجاهلهم .
* سيغادر الهلال إلى تونس ويعود قبل التسجيلات بيوم .
* اللاعبون المنتهية عقوداتهم لو لا قدر الله واحد فيهم قفل تلفونو بعد رحلة تونس لن نتمكن من العثور عليه إلا وهو بشعار فريق آخر .
* داير تعرف إنو مشكلة الهلال إدارية حاول شوف (مقطع الفيديو الذي صوَّره شاب سوداني يتحدث مع الكاردينال في مطار دبي) .
* الشاب فتح الفيديو على طريقة (الكاميرا الخفية) وانطلق يتحدث مع الكاردينال ويستفسره عن رحلته إلى أين وعن سبب الزيارة .
* ختم الشاب الفيديو بمقولة : إن شاء الله حمدوك ما يلم فيك .
* فيديو فيه تريقة وسخرية وتقليل من شأن الكاردينال والهلال .
* لو كان رئيس الهلال (مالي مركزو) لما تحدث معه ذلك الشاب بتلك الطريقة المهينة .
* فعلاً من يهن يسهل الهوان عليه .
* على الكاردينال أن يحدد ويقرر يا يشتغل للهلال صاح أو يمشي.
* التسجيلات التي تنطلق بعد أيام هي الفرصة الأخيرة .
* مش نحن القوة المالية الضاربة في البلد دي؟
* يا نسجل لاعبين بحجم الهلال وبحجم القوة المالية أو على الكاردينال أن يرحل ويتفرَّغ لدعم حكومة جنوب السودان .
* و..و..
* والله في.
كانت هذه تفاصيل خبر هاجر كباشي تغني للكاردينال وفيديو دبي يلخص الحكاية !!.. بقلم محمد الطيب الأمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.