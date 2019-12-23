هاجر كباشي تغني للكاردينال وفيديو دبي يلخص الحكاية !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* بعد هجرة استمرت لسنوات عادت الفنانة هاجر كباشي إلى أرض الوطن ووجدت في استقبالها بمطار الخرطوم (ساوند وأورغن ومجموعة من الشباب) .

* استقبال طيب لفنانة تستاهل كل طيب .

* هاجر صوت نسائي قوي وفيه كثير من التطريب والحضور .

* وهي فنانة بدأت مشوارها بالغناء (الما ياهو) ولكنها راجعت خطواتها وأصبحت تقدم أغنيات جيدة .

* الوسط الفني يحتاج لهاجر وصوت هاجر .

* لما هاجر (الموهوبة) تغني في كثير من الفنانات (الموهومات) بيلبدن .

* هاجر صوت نحارب به الأصوات العاطلة والمعطوبة .

* نحن نكافح الأصوات النسائية (البليدة) بصوت ذكي تتمتع به هاجر كباشي .

* هاجر لحظة وصولها مطار الخرطوم في الساعات الأولى من صباح أمس الأول، وجدت في انتظارها الساوند والفرقة الموسيقية فغنت بالمطار.

* تداول نشطاء مواقع التواصل فيديو لهاجر وهي تغني بالمطار أغنيتها الجميلة (الحال كده ما بمش) .

* الأغنية كتبها ولحنها هيثم عباس وقد أبدعت فيها هاجر كما العادة.

* تقول بعض كلمات الأغنية: (الظروف استعصت شديد الحالة صعبة المسؤول يفيد .. باسمي وباسم الشباب القصدو يخدم بلدو ويفيد .. أمشى وين أنا وين أمشي الحال كده ما بمش) .

* استمعت لهاجر وهي تغني هذه الأغنية و(سرحت) وتمنيت لو تغني ميادة قمر الدين هذه الأغنية وتهديها للكاردينال بدلاً عن أغنية (واصل سيرك) .

* (الحال كده ما بمش).. أغنية كأن هيثم عباس قصد بها الهلال في بعض أبياتها .

* الكل في الهلال يعلم أن (الحال كده ما بمش) ما عدا الكاردينال وميادة قمر الدين وبعض المصلحجية .

* (الحال كده ما بمش) حتى ولو جا حمادة صدقي .

* (الحال كده ما بمش) حتى ولو جا ميشو .

* (الحال كده ما بمش) لأن الكاردينال فاكر (الحال كده بمش) .

* قبلنا حمادة صدقي ونتمنى له التوفيق ولكن نعلم أن حمادة (مسكن مثل البندول) .

* مشاكل الهلال لن يحلها مدرب ولا لاعب .

* المشكلة في الكاردينال .

* هذه حقيقة يعمل على تجميلها البعض ولكنها لا تتجمَّل .

* المشكلة إدارية من الدرجة الأولى .

* يأتي حمادة صدقي ويجد نفسه مدرب صلاحيته منزوعة .

* حمادة أمام خيارين .. يقبل أن تكون الصلاحيات في يد غيره ويحافظ على الدولار أو يستقيل ويحترم نفسه كما فعل السنغالي لأمين انداي .

* أكثر من (26) مدرباً في عهد الكاردينال كان فيهم حوالي (12) مدرباً محترماً ومتمكن ولكن شخصياتهم قوية .

* المدرب الشخصيتو قوية ما بنفع مع الكاردينال والمدرب الشخصية ضعيفة برضو ما بنفع مع الكاردينال .

* يكره الكاردينال المدربين المحترمين بينما يتعامل مع المدربين أصحاب الشخصية الضعيفة مثلما يتعامل مع (منديل الورق) .

* يستخدمهم لأغراض معينة ويجدعهم .

* الناقصة التي يجب أن تتم هي (الكاردينال مدرباً للهلال) .

* لا يوجد فكر إداري ولا يوجد تخطيط ولا فهم فني ولا حاجة .

* مشكلة دفاع الهلال سمع بها حتى ترامب بينما الكاردينال لا يزال يبحث عن مهاجمين معطوبين .

* خمس سنين الهلال يتألم في (الضهر) والكاردينال (بيعالج في الصدر والرأس) .

* وياريتو كان عالج الصدر والرأس .

* الآن بدلاً من أن يبدأ الحل بحل مشكلة الدفاع باعتبارها أولوية هاهو الكاردينال يستهل التسجيلات بمهاجم أو كما نشرت الخبر بعض الصحف .

* أربعة لاعبين من التشكيلة الأساسية انتهت عقوداتهم ويلعبون مع الهلال بي (ورقة) بينما الكاردينال يتجاهلهم .

* سيغادر الهلال إلى تونس ويعود قبل التسجيلات بيوم .

* اللاعبون المنتهية عقوداتهم لو لا قدر الله واحد فيهم قفل تلفونو بعد رحلة تونس لن نتمكن من العثور عليه إلا وهو بشعار فريق آخر .

* داير تعرف إنو مشكلة الهلال إدارية حاول شوف (مقطع الفيديو الذي صوَّره شاب سوداني يتحدث مع الكاردينال في مطار دبي) .

* الشاب فتح الفيديو على طريقة (الكاميرا الخفية) وانطلق يتحدث مع الكاردينال ويستفسره عن رحلته إلى أين وعن سبب الزيارة .

* ختم الشاب الفيديو بمقولة : إن شاء الله حمدوك ما يلم فيك .

* فيديو فيه تريقة وسخرية وتقليل من شأن الكاردينال والهلال .

* لو كان رئيس الهلال (مالي مركزو) لما تحدث معه ذلك الشاب بتلك الطريقة المهينة .

* فعلاً من يهن يسهل الهوان عليه .

* على الكاردينال أن يحدد ويقرر يا يشتغل للهلال صاح أو يمشي.

* التسجيلات التي تنطلق بعد أيام هي الفرصة الأخيرة .

* مش نحن القوة المالية الضاربة في البلد دي؟

* يا نسجل لاعبين بحجم الهلال وبحجم القوة المالية أو على الكاردينال أن يرحل ويتفرَّغ لدعم حكومة جنوب السودان .

* و..و..

* والله في.