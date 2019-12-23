الهلال في مباراة صامتة يواجه السلاطين.. بقلم رمضان احمد السيد

الخليج 365:

▪︎ التحدي الاول لحمادة صدقي مع الفرقة الزرقاء

▪︎ الهلال يتطلع للصدارة وانتزاعها من المريخ بعد سقوط الامل

▪︎ النتائج السالبة محلياً للنجم الساحلي يجب الا تخدع الهلال

▪︎ تألق الدمازين يحرج الجهاز الفني وعودة بويا للتشكيلة

▪︎ ابوعاقلة ورغم عدم الجاهزية يرافق الهلال الى تونس

▪︎ مهاجم قلوب الصنوبر يثير الشكوك قبل انتقاله للهلال

▪︎ لجنة الاستئنافات تصدم الهلال قبل مباراة النجم الساحلي

▪︎ الامل ينهار امام حي الوادي بثلاثية ويعيد الفرحة للمريخاب

▪︎ التحكيم المغربي هل يكون حجر عثرة من جدبد للهلال

▪︎ ظاهرة من فريق اوربي تحدث لأول مرة في الملاعب الكروية ،،

▪︎ يوفنتوس يخطف عطف العرب ويسقط امام لاتسيو بثلاثية

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# فاجأت لجنة الاستئنافات الهلال بالامس وأصدرت قرارها بخصوص احداث القمة وقررت رفض تظلم الهلال من لجنة الانضباط واعتمدت العقوبات وعلى راسها حرمانه من جماهيره في ثلاث مباريات ،،،

وكانت اللجنة قد جمدت الحرمان وسمحت بدخول الجماهير في المباراة السابقة حتى تجتمع وتقرر بعدها ،،

الان الحرمان سيبدأ من مباراة اليوم في مواجهة السلاطين

وهي المباراة الاخيرة التى يخوضها الفريق قبل السفر الى تونس ومواجهة النجم الساحلي

ومن ناحية معنوية فان الهلال كان محتاج لجماهيره في هذه المباراة والمهمة الوطنية التى تنتظره وتمثيل السودان خير تمثيل في ابطال افريقيا

كان من المفترض ان يؤجل القرار الى ما بعد سفر الهلال او اداء مباراته الافريقية ، ونقول فيم العجلة خاصة وان الهلال طيلة الفترة القادمة سيكون بعيدا من المباريات ولن يعود الا مع الدورة الثانية ،،

اعتقد ان ظلم كبير وقع على فريق الكرة من جراء هذا القرار الذي لم يكن له اي دور فيه وحتى الشغب الجماهيري كان من فئة محدودة وفي مساحة محددة من الملعب ، ولم تتدرج اللجنة المنظمة في العقوبة وتبعتها لجنة الاستئنافات ولم تخفف او تكتف بما جاء في اللائحة والتدرج من الحرمان من الجماهير لمباراة وكذلك حتى في الغرامات ركزت على أقسى عقوبة وادناها خمسة الف جنيه ،،

وهكذا يصبح قرار لجنة الاستئنافات سابقة لأي احداث قادمة ومن اي فريق

ولا ندري لماذا لم تركز لجنة الاستئنافات على التجاوزات السابقة في العقوبة ونفس اللجنة تعاقب لاعب المريخ فقط في احداث لقاء هلال بورتسودان وتتجاهل الجماهير التى اعتدت على الحكم عيانا بيانا جهارا ،،

في رأينا الهلال سيتحمل اخطاء تنظيمية وإجراءات أمنية لم تكن متوفرة وغيره الكثير ،،،

الان الهلال اصبح امام الامر الواقع وسيلعب من دون الجماهير مباراة صامتة قد تفيد الجهاز الفني نوعا ما من خلال التعامل معها وتطبيق الخطة والطريقة التى سيواجه بها النجم الساحلي

واعتقد الفرصة كانت سانحة وكافية والمدير الفني الجديد يقف على الكثير حول الفرقة الهلالية

ونتمنى ان تكون معالجاته في محلها وان يكون اللاعبون قد استوعبوا المطلوب

الهلال واتته الفرصة لاعتلاء الصدارة اليوم ولو مؤقتا في حال فوزه على السلاطين بعد تعثر الامل بثلاثية نظيفة من حي الوادي نيالا،،

للهلال ٢٩ نقطة والفوز يرفعه لنفس صيد المريخ ٣٢ نقطة ويتفوق الهلال بالأهداف ، وستكون هناك مباراة للمريخ مع الشرطة

يمكن ان يعود بها للصدارة في حال الفوز او التعادل ،،

الفرقة الهلالية تجددت وتشبعت بروح حماسية جديدة ودائما نقول الجديد شديد

عادت بعض الاسماء التى كانت غائبة وخاصة بويا والذي يدخل الجهاز في حرج خاصة بعد تألق عمار الدمازين وتصاعد مستواه ، كما ان المخاوف كلها من بويا والأخطاء التى لا تنتهي وفي الأخبار والتقارير للجهاز الفني الجديد ان اللاعب أساسا مولف والظروف اضطرت الأجهزة السابقة للاعتماد عليه كمتوسط دفاع ً،وقد يكون لصدقي راي اخر ،،ولكن للمصرين عقدة متأصلة ومخاوف ومحاذير دائماً من الكباتن وما يجب ان يجدوه من معاملة خاصة ومجاملات ،،

قد يعود بشة الصغير بعد ان وجد ثناءا في الفترة السابقة ونتمنى ان يكون قدره وتتاح له الفرصة كاملة ومن البدايات ،،

نتمنى ان يكون الجهاز الفني بقيادة صدقي قد وجد علاجا للعقم الهجومي في المباريات الاخيرة ،،

وما يميز الهلال انه وفي ظل الأزمات الهجومية او النحس وسوء الطالع يتوهج القادمون من الخلف

في الهلال اوراق كثيرة رابحة وظلت بمثابة المنقذ. تسجل باستمرار

في المقدمة اطهر الطاهر محلياً وخارجيا بحكم المباريات الاخيرة

وهناك نزار حامد سجل على المستوى الافريقي وايضاً الشغيل ،،

ويمكن ان يعود السمؤال وفارس وبويا للهواية المحببة ويسجلوا وكذلك بشة ،،

الهلال يمتلك مواهب ونجوم هجوم اصحاب حاسة قوية تجاه الشباك ،كم وكم وكم من مرة اسعدوا جماهير الهلال ويمكن ان يعودوا اكثر فاعلية ، هناك بجانب الشعلة والضي ، موفق صديق وولاء الدين موسى وحتى مؤمن عصام له حاسته تجاه الشباك وأهداف رائعة سجلها من خارج الصندوق ،،

نتمنى ان يركز المدرب مع لاعبيه وضرورة التصويب من مسافات بعيدة

ونتمنى ان يركز معهم على استثمار الكرات الثابتة

ونتمنى ان يركز معهم على العرضيات ،،،

وفي الجانب الدفاعي الضغط على الخصم وقد انتبه لهذا وتحدث فيه معهم ، وكذلك المراقبة لمفاتيح لعب الخصم الخطيرة ، وايضاً مراقبة لاعبي الظل الذين يتحركون من دون كرة ،،

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لحن الختام

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# والهلال يتاهب للسفر الى تونس تسيطر النتائج السالبة لفريق النجم التونسي على الساحة الكروية هنا والهلالية على وجه الخصوص وهو يخسر اكثر من مرة في الدوري

وكذلك إصابات لاعبيه وغياب بعض العناصر المؤثرة

ونتمنى الا يكون في هذا استخفاف من الفريق المنافس الذي يختلف تماماً عن فريق البطولة المحلية ،،

ما يجب ان يفهمه لاعبو الهلال والجهاز الفني ان النجم الساحلي ليس بالبعبع المخيف ، فهو في أوج مجده وعظمته احرجه الهلال كثيرا ولو لا انحياز التحكيم لما تجاوز الهلال نهائيا ،،

تحدثنا عنه وقلنا انه ودع عربيا رايح جاي من فريق مغمور فما الذي يمنع الهلال الأكثر شهرة في تجاوزه ،،

نتمنى ذلك

# قرر الهلال اصطحاب جميع لاعبي الكشف الافريقي ال ٢٢ لاعبا برغم ان كشف المباراة ١٨ لاعبا وذلك تحسبا للكثير من الظروف والحالات حتى اخر لحظة

وحتى بالنسبة لحراسة المرمى فانه سيصطحب الحراس الثلاثة

وكذلك اللاعب ابوعاقلة والبعيد عن المشاركات بسبب الاصابة سيرافق الفريق ونتمنى ان يلحق بالمباراة لأهميته وخبرته وما يقوم به من مهام ،،

# بقدر سعادة جمهور الهلال وإعلامه والذي اصبح في غياب المعلومة او المسئول في الهلال سواء ادارة او لجنة تسجيلات او دائرة كرة وغيره ان يستقى معلوماته من دوائر خارجية ومصادر خاصة وكلاء لاعبين ومواقع وغيره ،بقدر السعادة بالمحترف الجديد المعروض في الساحة الغاني جوزيف اوسو،

تحمس الكثيرون لخبر المهاجم الغاني جوزيف اوسو ،نجم قلوب الصنوبر على أساس اقتراب انتقاله للهلال ،،

وبقدر هذه الفرحة تحس بالصدمة عند البعض والسيرة المتواضعة دائماً لعدد من اللاعبين المرشحين ، صحيح قد يكون لعب لأحد المنتخبات السنية وهل ذلك كاف واللاعب بعيد عن منتخب بلاده الاول الذي شاهدناه في الكثير من البطولات وآخرها افريقيا للمحليين ،،

والأمر الأخطر غياب فريقه عن ساحة التنافس الافريقي من الدرجة الاولى وكذلك مستوى فريقه وتراجعه في الروليت وهكذا ،،حتى الان الكثير من الأخبار غائبة ، والمشكلة ان تكون الفرصة مواتية للهلال للإضافات الحقيقية التى تحدث الفارق ونعود من جدبد للمربع الاول ، مغامرات وتجريب لا اكثر ولا اقل ياصابت يا خابت ،،،،

ويقول البعض ماذا بخصوص الكونغولي جونيور ولماذا قل الحماس عنه رغم إرسال التذاكر وتحديد موعد قدومه والذي مر عليه الكثير ،،

# من جدبد يعود التحكيم المغربي لساحة الهلال الافريقية ، وكلما يذكر حكم مغربي نعود القهقري لنتذكر الحكم الذي لا يمكن ان ينسى لاراش ،،،في النهائي الافريقي امام الاهلي القاهري والذي كان حلما كبيرا ،،

قلنا ونقول ونكرر ان الهلال يجب ان يرفع صوته عاليا في وجه الكاف على نحو ما يفعل الاهلي القاهري وغيره من فرق كبيرة مغربية وجزائرية وحتى تونسية استطاعت ان تكسب كثيراً بسبب المجاملات والعواطف والتحيز ،،

# منافس الهلال الافريقي ، الاهلي القاهري يلعب اليوم في مواجهة الاتحاد السكندري صراع المتصدر مع الوصيف ً قبل استقبال الاهلي لفريق بلاتنيوم الزيمبابوي في ابطال افريقيا ،،

# الامل العطبراوي الذي شغل الساحة بانتصاراته وصدارته للممتاز على حساب طرفي القمة طيلة الأسابيع الماضية وبعد فوزه الغالي على المريخ عاد بالامس وخسر بثلاثية من حي الوادي نيالا مقابل هدف في نيالا ، والغريب ان الامل هو من تقدم بالهدف الاول. لكن يافرحة ما تمت ، انهار الفريق وتلقى ثلاثية ليمكث في مركزه الثاني ولو الى حين حيث يلعب الهلال اليوم ويمكن ان يدحرجه للمركز الثالث ،،

الامل الذي اغضب المريخاب عاد واسعدهم بالامس لانه فتح لهم الطريق من جديد للاستمرار في الصدارة حال الفوز على الشرطة في مباراة الفريقين المهمة والمرتقبة ، وهو امر متوقع الحدوث والهزائم المتتالية لفريق الشرطة في مبارياته الاخيرة ،،

الفريق الوحيد الذي يمكن ان يعطل المريخ من جديد هو هلال الابيض بعد ان عادت له عافيته مع المدرب الجديد المغربي هيدان وحقق معه الفوز على الشرطة القضارف ،،

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الحالة

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# نال يوفنتوس الايطالي بالامس عطف العرب وهو يرتدي شعاره وعليه اسماء اللاعبين ولاول مرة في تاريخ فريق اوربي ان تكون مكتوبة بالعربي ،،ومع هذا خسر اليوفي السوبر الايطالي من لاتسيو بالعاصمة السعودية الرياض بثلاثية مقابل هدف في مباراة متقلبة الأطوار

تقدم لاتسيو وعادل ديبالا في اخر دقيقة من الشوط الاول مستفيدا من كرة رونالدو المرتدة من الحارس

وفي الشوط الثاني اظهر لاتسيو تحسنا وتقدم من جديد وفي وقت كان فيه اليوفي اقرب للتعادل وحتى الركلة الثابتة قبل الخواتيم أضاعها ديبالا وارتدت الكرة لينال لاتسيو مخالفة على راس الصندوق ويسجلون منها ليدونون نهاية الحكاية والرواية ،،

# في الممتاز الانجليزي سقط توتنهام بهدفين نظيفين من شيلسي ، نتيجة مخيبة لمورينو ، ومفرحة لتلميذه لامبارد ،،

وفي مباراة اخرى حقق واتفورد الفوز على المانيو بهدفين نظيفين

# قمة المفاجآت فوز اتلانتا في الدوري الايطالي على الميلان بخماسية نظيفة ،ً،النتيجة لها ما بعدها ،،

وحقق نابولي مع جاتوزو الفوز بهدفين لهدف على فريق ساسولو ،،

# وسقط الريال في فخ التعادل السلبي امام اتلتكو بلباو ، رغم مستواه الاخير امام برشلونة وأضاعة فوز كان في المتناول ،،