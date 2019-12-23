هل يصمد المريخ ؟.. بقلم علم الدين هاشم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نجح فريق حي الوادي نيالا في تعطيل مسيرة الامل نحو الصدارة بعد الفوز عليه بثلاثية في اللقاء الذي جمع بينهما مساء امس باستاد نيالا ولاشك ان النتيجة تصب في مصلحة المريخ وتعزز من حظوظه في المحافظة علي صدارة الدوري مع اقتراب الزعيم من ختام الدور الاول بعدما استرد مقعد الصدارة من فريق الامل عقب الفوز الاخير علي اهلي شندي والذي كان خير تعويض علي الهزيمة القاسية التي تعرض لها المريخ امام الامل باستاد عطبرة ولكن يبقي السؤال الذي يفرض نفسه ،، هل سيصمد المريخ في مباراتيه الاخيرتين ضد الشرطه وهلال الابيض ؟

كل الظروف التي تحيط بفريق المريخ حاليا تجعل من الصعب علي اي متابع لمباريات الزعيم التنبوء بماسيحدث للفريق في المباراتين المذكورتين بسبب النقص الذي يعاني منه المريخ نتيجة لشبح الاصابات الذي بات يطارد ابرز نجوم الفريق نتيجة لتعرضهم لعنف مضاعف وسط تساهل وتجاهل من حكام المباريات ويكفي مثالا ودليلا علي ذلك ماحدث لجوهرة المريخ التش الذي اجبر علي الخروج من الملعب من الشوط الاول بعد تعرضه لعنف مضاعف وخشونة زائدة من لاعب الامل ياسر فوله في اللقاء الذي جمع بين الفريقين باستاد عطبرة وهي ليست المرة الاولي التي يجد فيها التش انه مستهدف ومطارد من خصومه داخل الملعب دون ان يجد الحماية القانونية من حكام عامر عثمان ،، والتش ليس وحده الغائب عن التشكيلة الحمراء فهناك اخرين من زملائه لازالوا في كشف المصابين ابرزهم احمد ادم بيبو والسماني الصاوي اللذان يتوقع عودتهما للملاعب الاسبوع القادم ،، وكان المدرب جمال ابوعنجة قد اضطر للاستعانة بستة لاعبين من فريق الشباب لاكمال القائمة التي حقق بها الفوز علي اهلي شندي !

مانود التاكيد عليه ان مسار التنافس في الدوري الممتاز يصب الان في مصلحة المريخ بعد سقوط الامل امام حي الوادي في نيالا مساء امس وكذلك تذبذب مستوي ونتائج الهلال الذي كان قد خسر تقطتين ثمينتين بالتعادل مع الخرطوم الوطني اول امس ،، فهل سيكون المريخ قادرا علي الاستفادة من هذه النتائج ؟

** عدلت لجنة الاستئنافات بالاتحاد العام عن موقفها السابق وايدت قرار لجنة الانضباط بحرمان الهلال من جماهيره في ثلاث مباريات وتغريمه مبلغ مالي يساوي تكلفة اصلاح السياج الداخلي باستاد الخرطوم والطريف في الامر ان لجنة ذكرت في حيثيات قرارها بانها اعتمدت علي تقارير الحكم والمراقب والامن بأن جماهير الهلال هي التي تسببت في الشغب !!

هل كان لديكم اي شك بان جماهير الهلال بريئة من اثارة الشغب