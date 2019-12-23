تفاصيل في قضية سيدة أعمال وأخرين متهمين بالدجل والشعوذة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أحالت النيابة العامة المختصة بحري ملف سيدة أعمال وخمسة آخرين بتهمة الدجل والشعوذة للمحاكمة . ووضعت النيابة ملف الدعوى أمام قاضي المحكمة لمباشرة إجراءات المحاكمة . وحددت جلسة لاحقة لبدء المحاكمة في الدعوى . وتشير التفاصيل الأولية للبلاغ الى أن إحدى المتهمات تقدمت بتدوين بلاغ بموجب عريضة تفيد فيه إحالتها مبالغ مالية كبيرة للمتهم الأول بغرض علاج والدتها ، بيد أنه بعد فشله في علاج والدتها أوهمها عن طريق الدجل بتنزيل الأموال ، الأمر الذي دفعها لأن تسلمه مبالغ بلغت جملتها (140) ألف جنيه فئة العشرات والخمسين جنيهاً ، بجانب بعض العملات الأجنبية ، على ضوء ذلك تم القبض على المتهمين ، واقتيدوا الى قسم الشرطة .

وبالتحري معهم ، عقب إكتمال التحريات أمرت النيابة بتقديمهم للمحاكمة بأعمال الدجل والشعوذة .