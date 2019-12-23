- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أحالت النيابة العامة المختصة بحري ملف سيدة أعمال وخمسة آخرين بتهمة الدجل والشعوذة للمحاكمة . ووضعت النيابة ملف الدعوى أمام قاضي المحكمة لمباشرة إجراءات المحاكمة . وحددت جلسة لاحقة لبدء المحاكمة في الدعوى . وتشير التفاصيل الأولية للبلاغ الى أن إحدى المتهمات تقدمت بتدوين بلاغ بموجب عريضة تفيد فيه إحالتها مبالغ مالية كبيرة للمتهم الأول بغرض علاج والدتها ، بيد أنه بعد فشله في علاج والدتها أوهمها عن طريق الدجل بتنزيل الأموال ، الأمر الذي دفعها لأن تسلمه مبالغ بلغت جملتها (140) ألف جنيه فئة العشرات والخمسين جنيهاً ، بجانب بعض العملات الأجنبية ، على ضوء ذلك تم القبض على المتهمين ، واقتيدوا الى قسم الشرطة .
وبالتحري معهم ، عقب إكتمال التحريات أمرت النيابة بتقديمهم للمحاكمة بأعمال الدجل والشعوذة .
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل في قضية سيدة أعمال وأخرين متهمين بالدجل والشعوذة… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.