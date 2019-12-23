شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قضى حريق هائل على غرفة (صالون) لطالبات بداخلية الإمام بمجمع كوستي للصندوق القومي لرعاية الطلاب بولاية النيل الابيض. وأفاد أمين الصندوق بالولاية محمود محمد إبراهيم بأن الحريق اشتعل بعد أن تركت إحدى الطالبات السخان الكهربائي موصلاً على مقبس الحائط وأغلقت الغرفة وخرجت للجامعة الأمر الذي أدى لإشتعال النيران التي قضت على أمتعة الطالبات اللائي يدرسن بجامعة الإمام المهدي قبل أن يفلح العاملين والمواطنون في السيطرة عليها واطفائها. وقال محمود أن ادارته هرعت لموقع الحريق واطمأنت على الموقف وقامت بتجهيز غرفة بديلة للطالبات المتضررات من الحريق مع توفير مراتب وملايات ومخدات جديدة لهن فيما شرعت لجنة من المجمع في حصر الأضرار المادية لايجاد المعالجات اللازمة. المادة السابقة السجون السجون السعودية تشهد إضرابا جماعيا عن الطعام ورسالة مسربة تكشف تفاصيل خطيرة المقالة القادمة تفاصيل في قضية سيدة أعمال وأخرين متهمين بالدجل والشعوذة…

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كانت هذه تفاصيل خبر حرئق هائل بأحد مباني داخلية الإمام للطالبات بكوستي… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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