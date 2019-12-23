مدارس خاصة: التربية تنتهج ذات سياسات النظام البائد

استنكر عدد من أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم، السياسات التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم، ووصفوها بالجبائية مثلما كان يحدث في العهد البائد.

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وقال أصحاب مدارس في تصريحات صحفية بحسب صحيفة الصيحة، إن مسألة تحصيل الرسوم والضرائب الدراسية من صميم عمل وزارة المالية وليس التربية والتعليم والتي كان من المفترض أن تتفرغ لسياساتها الرسالية والتربوية.

واستنكروا ربط الوزارة عدم إعطاء أرانيك الشهادتين (أساس وثانوي) بالمدارس بتأخر دفع الرسوم والضرائب، وقالوا إن في ذلك عقاباً للطلاب وأولياء أمورهم قبل أن يكون للمدارس، لأن الطلاب ليس لهم ذنب في تلك المعاملات المالية بين الوزارة ومدارسها حتى يكون الطلاب ضحيتها.

وقال صاحب مدرسة بمحلية كرري، إن هذه السياسات هي نفس سياسات العهد البائد التي تضرروا منها كثيراً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)