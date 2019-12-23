المرور: النساء أكثر انضباطاً والتزاماً في القيادة

كشفت إدارة المرور السريع، عن وفاة (835) شخصاً على الأقل في حوادث سير مميتة بالطرق السريعة خلال الفترة الماضية، غالبيتهم من الشباب نتيجة السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ.

وناشد مدير إدارة المرور السريع العقيد محمد سيد عبد الرحمن في مقابلة بتلفزيون السودان بحسب صحيفة الصيحة أمس، سائقي المركبات باتباع الإرشادات وخفض السرعة الزائدة لتقليل الحوادث. وأبدى تحفظه على وجود المطبات في الطرق السريعة، وقال: “ما مفروض تكون في مطبات ومرات بتبقى وبال على الناس”.

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وأشار إلى اتفاق مع إدارة الغابات لإزالة الأشجار التي تحجب الرؤية عند المنعطفات. وناشد بإزالة المطبات مع استعداد إدارته لعمل كل اللوحات الإرشادية على الطرق لتقليل الحوادث المرورية.

وذكر أن أغلب الحوادث داخل المدن تكون عن طريق قطع الإشارة وعكس الشارع والتحدث بالهاتف وعدم ربط الحزام، وأوضح أن آخر حادث وقع الناجون منه هم الذين يربطون الحزام. وأثنى عبد الرحمن، على انضباط النساء في القيادة والتزامهن بقواعد السير، وقال “نادراً ما تجد امرأة متسببة في حادث وحوادثهن لا تذكر”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)