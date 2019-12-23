ترباس يحتفل بأعياد الإستقلال في الإمارات

يغادر لدولة الإمارات العربية المتحدة نهاية الشهر الجاري الفنان كمال ترباس ، لإحياء حفل إحتفال الجالية السودانية في إمارة دبي بالذكرى (64) للإستقلال المجيد . ترباس كان قد عاد من الإمارات الإسبوع لماضي بعد رحلة عمل قصيرة ، تلقى فيها دعوة الجالية لإحياء إحتفالاتها بذكرى الإستقلال ورأس السنة بدبي بحسب صحيفة آخر لحظة . Advertisements الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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