المذيع عمر محمد سعدت بمرافقة “حمدوك”

أكد المذيع الشاب عمر محمد آدم المذيع بإذاعة هلا 96 سعادته بتجربة التغطيات خارج السودان، وقال إنه لم يكن يتوقع أن يتم اختياره ضمن الوفد الإعلامي الذي رافق رئيس مجلس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك إلى الخارج.

وقال عمر بحسب صحيفة المجهر، أنه كان الصحفي الإذاعي الوحيد من جملة (45) إذاعة مسموعة سودانية بما فيها الإذاعة القومية، ومن أصغر الصحفيين الذين صعدوا إلى الطائرة الرئاسية في الثلاثة عقود الأخيرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)