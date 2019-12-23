شكر الله بالجديد في عيد الإستقلال

فزع المطرب شكر الله عز الدين من إكمال اللمسات النهائية لأغنية وطنية جديدة بأسم (بلد السماحة) ، صاغها شعراً ولحناً الشاعر الملحن أحمد البلال فضل المولى . ومن المتوقع أن يشارك شكر الله بالأغنية في إحتفالات إتحاد المهن الموسيقية بمناسبة الذكرى الأولى لثورة ديسمبر المجيدة ، والذكرى (64) للإستقلال المجيد . وكان شكر الله قد قدم في الفترة الماضية عدداً من الأغنيات الوطنية الخاصة بحسب صحيفة آخر لحظة . Advertisements الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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