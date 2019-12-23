بطل (ستموت في العشرين) مطلوب في برلين

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
تم اختيار بطل فيلم (ستموت في العشرين) الممثل الشاب مصطفى شحاتة للمشاركة في دورة التمثيل المقامة خلال مهرجان برلين السينمائي في نوفمبر القادم ، وجاء إختيار شحاتة بين 3400 موهبة من مختلف دول العالم .
وقال شحاتة عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك : ( أنا في قمة السعادة والتفاؤل وده الأنا بجد محتاج ليه ويارب اقدر أتحصل على أكتر خبرة وعلاقات ، وكمان يكون باباً لنجاحات جديدة ، واختتم شحاتة منشوره بعبارة ( سننجح في العشرين ) .
يشار أن فيلم ستموت في العشرين عرض الأيام الفائتة في أكثر من دار عرض بالهند ، وسيعرض الشهر المقبل في مهرجان بالم سبرينغز السينمائي بالولايات المتحدة بحسب صحيفة آخر لحظة .
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