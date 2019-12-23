ريان الظاهر تحارب (الشلابة)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ناقشت المذيعة ريان الظاهر ظاهرة “الشلابة” في حلقة من برنامج “ما في مشكلة” الذي تعرضه قناة النيل الازرق مساء يوم السبت من كل اسبوع.

واستضافت الحلقة عدداً من الاختصاصيين النفسانيين الذين تحدثوا عن تنامي ظاهرة استمالة بعض الفتيات لزوج او خطيب صديقاتهن، وهو ما يعرف بظاهرة “الشلب”.

وجدت الحلقة بحسب آخر لحظة متابعة من المشاهدين والمشاهدات الذين شاركوا عبر مداخلات هاتفية اكدوا فيها وجود الظاهرة وانتشارها بين الفتيات.