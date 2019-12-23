المريخ يضع لمساته الختامية للشرطة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يؤدي فريق كرة القدم بنادي المريخ مساء اليوم مرانه الختامي لمباراته أمام الشرطة القضارف غداً الثلاثاء على ملعب الخرطوم، وسيختتم الفريق تحضيراته للمباراة بمران خفيف وانتظم اللاعبون في معسكر مقفول وينتظر أن تحظى تشكيلة أبوعنجة بدعم جديد بعودة عدد من اللاعبين بعد أن نفذوا برنامجا خاصا.

ويأمل أبناء القلعة الحمراء إنهاء القسم الأول في الصدارة وهو ما سيكون عليه الفريق حال حقق الفوز في مباراتيه أمام الشرطة بعد غد ومن بعده هلال البلدي على ملعب شيكان.

وعلى الرغم من النقص الواضح في صفوف الفريق والغيابات التي تظهر كل مباراة غير أن المجموعة التي تشارك صمدت بشكل كبير وحققت انتصارات لافتة وفي توقيت صعب ، وتفوقت المهارة الفردية والخبرة على الضعف الإداري ليصل الفريق للمركز الأول في انتظار الظفر بالست نقاط المتبقية.

الشرطة يستعد للمريخ

قال اللواء عبد الله حسن عبد الله رئيس نادي الشرطة القضارف أن بعثة الفريق وصلت أمس قادمة من الأبيض بعد أن أدى الفريق مباراته أمام الهلال، ومنح الجهاز الفني راحة للاعبين ، واشاد اللواء عبد الله بآداء اللاعبين أمام التبلدي مبينا أن سوء الطالع تسبب في خسارتهم للمباراة ، مشيرا إلى أن الأهداف جاءت بأخطأ فردية وتمنى ألا تتكرر في مباراة المريخ في الجولة المقبلة من المسابقة.