ولاية الخرطوم: موازنة العام (2020) خالية من زيادة الرسوم

التاريخ: 23-ديسمبر-2019
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أكدت ولاية الخرطوم عدم زيادة الرسوم في موازنة العام القادم 2020م، كما أكدت على ضرورة أن تلبي الميزانية القادمة متطلبات محاور أولويات الولاية في مجالات التعليم والصحة والمواصلات والنظافة ومياه الشرب وتنمية الريف والشباب والرياضة.
وناقش الاجتماع الموسع برئاسة الأمين العام لحكومة الولاية محمد مصطفى قسم الله، وضم كل المدراء العاميين للوزارات والمديرين التنفيذيين للمحليات ورؤساء المجالس بولاية الخرطوم، ناقش مشروع موازنة الولاية للعام المالي 2020م في مرحلة القراءة الثانية، والتي استوعبت توجيهات مجلس الوزراء الانتقالي، وهي عبارة عن عشر نقاط أساسية، وبناءً على الوثيقة الدستورية وموجهات مجلس الوزراء، فإن الولاية حريصة على أن تكون الموازنة موزعة للتنمية والخدمات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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