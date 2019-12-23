( البلابل ) حضور في حفل رأس السنة

تستعد البلابل هادية وآمال طلسم لإحياء حفل ذكرى (64) للإستقلال المجيد مساء يوم 31 ديسمبر الجاري بالخرطوم . ودخلت الثنائي في بروفات مراجعة لباقة من أشهر أغنيات (البلابل) ، بالإضافة الى أغنيات ستقدم لأول مرة في الحفل . يذكر أن هادية وآمال قدمتا من قبل مجموعة حفلات بمسرح ليالي البروف ، حظيت بمتابعة جماهيرية واسعة . وبحسب صحيفة آخر لحظة ، يذكر أن هادية بصدد تقديم تجربة غنائية خاصة عبر شاشة قناة أم درمان . Advertisements الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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