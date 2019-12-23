“غندور”: تضررنا من الكبت والإرهاب المنهجي لـ”قوى التغيير”

قال رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول إبراهيم غندور إنهم تضرروا من الكبت والإرهاب المنهجي الذي تمارسه قوى الحرية والتغيير بفصل منتمين لحزبه من الخدمة العامة.

وأضاف “غندور” على صفحته الرسمية في الفيس بوك: “نحن تضررنا من خلال الكبت والإرهاب المنهجي الذي تمارسه قحت وفصل إخواننا من الوظائف العامة لمجرد أن بعضهم ينتمي للمؤتمر الوطني”.

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وتساءل غندور قائلاً: “هل هذه هي العدالة التي يتحدثون عنها، وما هو السبب الذي يجعل أحزاب قحت تقوم بفصل شخص لأنه يتبع لحزب المؤتمر الوطني واستبداله بشخص يتبع لأحزاب قحت؟”.

وأكد أن أي شخص تم تعيينه فقط لأنه ينتمي لحزب بعينه دون كفاءة ودون منافسة، يستحق أن ينظر في أمره، وأضاف “لكن كيف ننظر في أمر الوكلاء والمديرين والموظفين الذين تم تعيينهم بواسطة قحت وينتمون لأحزاب”. ودعا غندور إلى إعادة النظر في هذه الوظائف، وأن يفصل الذين تم تعيينهم بهذه الطريقة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)