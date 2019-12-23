مواطن يطالب بتعويض عشرة مليار لإشانة سمعته

تنظر محكمة الجنايات ببحري في وقائع البلاغ المفتوح من رجل أعمال وصاحب مطاحن للحجر ببحري وأم درمان وذلك على إثر خلافات مع المتهم الذي قام بإساءته في الهاتف ووصفه برموز العهد البائد وأنه أكل في ظل النظام السابق، مما جعل الشاكي يلجأ إلى نيابة المعلوماتية ويدون بلاغاً في مواجهة المتهم الذي كان يحتل منصباً قيادياً في النظام السابق.

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وطالب الشاكي بحسب صحيفة الدار، بالتعويض بمبلغ عشرة مليار لإشانة السمعة وتواصل محكمة بحري في سماع قضية الاتهام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)