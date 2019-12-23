مصرع عامل بعد سقوطه من مصعد داخل مصنع

التاريخ: 23-ديسمبر-2019
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دون قسم شرطة التكامل بلاغاً تحت المادة 51 إجراءات من القانون وذلك بعد سقوط عامل من مصعد داخل مصنع للعلف وعقب وقوع الحادث باءت جميع المحاولات لإنقاذ المتوفي بالفشل وتوفى متأثراً بالإصابة التي تعرض لها عندها تم إخطار الشرطة التي قامت بكل الإجراءات اللازمة.
وبعد اكتمال التحريات بحسب صحيفة الدار، سُلمت جثة المتوفي لذويه لمواراته الثري بواسطة النيابة ودون بلاغ بالحادث.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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