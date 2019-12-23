محكمة الخرطوم تنظر اليوم جلسة لمواطن وسفارة عربية

التاريخ: 23-ديسمبر-2019
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تنعقد اليوم بالمحكمة المدنية بالخرطوم برئاسة مولانا أحمد عثمان أحمد جلسة للنظر في القضية التي قام برفعها المواطن سيف الإسلام عباس زين العابدين مطالباً سفارة عربية مبلغ وقدره مائة واثنين وسبعين ألف دولار، نظير خدمات قدمها للسفارة تشمل شراء سيارات وأثاثات ورسوم تأشيرات.
وكانت المحكمة قد استمعت للشاكي سيف الإسلام بحضور ممثل للسفارة العربية المستشار د. سيف اليزل خليفة بابكر وحددت الجلسة للرد على دعوى المواطن بواسطة مستشار السفارة بالخرطوم.
وأفاد الشاكي بحسب صحيفة الدار، بأنه سوف يتم إعلان القائم بالأعمال بالسفارة ومندوب الهلال الأحمر ومندوب العلاقات العامة للسفارة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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