مصرع إمرأة بعد سقوطها داخل بئر سايفون

لقيت إمرأة تبلغ من العمر خمسين عاماً حتفها وذلك بعد سقوطها داخل بئر سايفون عميقة بمنطقة الشقلة بشرق النيل، حيث تم استخراج الجثة بواسطة شرطة دائرة الاختصاص وتمت المعاينة بالمستشفى للتأكد من الوفاة.

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والعمل الفني بواسطة فريق مسرح الحادث وبعد اكتمال الإجراءات اللازمة بحسب صحيفة الدار، سُلمت الجثة لذويها، كما دون بلاغ تحت المادة 51 إجراءات بقسم شرطة الشقلة وما زال التحري جاري.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)