هدى عربي تغني لـ (اخوان آمنة)

وجدت اغنية “أحوان آمنة” التي تغنت بها المطربة هدى عربي في تحدى امسيات البروف الغنائية انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول المئات مقاطع الاغنية مع التعليقات التي تشيد باداء هدى للاغنية وبراعتها في ترديد اغنيات الحماسة. هدى تستعد بحسب آخر لحظة لتقديم اغنيات جديدة بمناسبة رأس السنة تجمعها مع عدد من الشعراء والملحنين الكبار والشباب.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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