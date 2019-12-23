بعثة تلفزيون السودان تتعرض لحادث حركة بالطريق القومي

التاريخ: 23-ديسمبر-2019
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تعرضت بعثة التلفزيون القومي لحادث حركة بالطريق القومي، حيث أنقذت العناية الإلهية وفد تلفزيون السودان من الموت المحقق أمس، وذلك بعد أن تعرضت العربة التي تقل الطاقم الفني المتجه إلى بورتسودان لحادث مروري في مدينة درديب وعلى متنها المذيع يونس الطيب والمخرج يوسف كبوش والمصور حسن عثمان والمنتج شريف محمد الحسن.
وعزا شريف الحادثة لاصطدام عربة بوكس دبل كاب بعربة التلفزيون من الخلف، والتي كانت تسير في ذات الاتجاه بسرعة هائلة مما أدى إلى انقلاب عربة التلفزيون وإصابة أفراد الطاقم الفني بإصابات متفاوتة تم نقلهم إلى مستشفى درديب لتلقي العلاج.
وأشاد شريف بجهود شرطة المرور السريع في التدخل السريع لإخلاء الجرحى ونقلهم للعلاج بقيادة الرقيب محمد طاهر محمد دين والعريف معتصم عبد العزيز.
يذكر أن بعثة تلفزيون السودان بحسب صحيفة الدار، كانت في طريقها إلى ولاية البحر الأحمر لتغطية احتفالات أعياد الثورة المجيدة والاستقلال.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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