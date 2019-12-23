ناقشت المذيعة ريان الظاهر ظاهرة “الشلابة” في حلقة من برنامج “ما في مشكلة” الذي تعرضه قناة النيل الازرق مساء يوم السبت من كل اسبوع.
واستضافت الحلقة عدداً من الاختصاصيين النفسانيين الذين تحدثوا عن تنامي ظاهرة استمالة بعض الفتيات لزوج او خطيب صديقاتهن، وهو ما يعرف بظاهرة “الشلب”.
وجدت الحلقة بحسب آخر لحظة متابعة من المشاهدين والمشاهدات الذين شاركوا عبر مداخلات هاتفية اكدوا فيها وجود الظاهرة وانتشارها بين الفتيات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر ريان الظاهر تحارب (الشلابة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.