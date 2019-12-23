أمين الزكاة يدعم خلاوى همشكوريب وأبو شوك

التاريخ: 23-ديسمبر-2019 فى : أخبار 20 مشاهدة افتتح الأمين العام لديوان الزكاة مولانا أحمد عبدالله بحضور امين زكاة ولاية البحر الأحمر عبد القادر شيبة والمدير التنفيذي لمحلية سواكن مكتب زكاة المحلية واستراحة العاملين ضمن برنامج زيارته للولاية وذلك ضمن اهتمام الديوان بتحسين بيئة العمل في مكاتب الزكاة بالمحليات المختلفة. Advertisements وفي ذات السياق تفقد الأمين العام خلاوي همشكوريب لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه بجانب زيارته لخلوة الشيخ عمر محمد علي ابوشوك بسواكن والتزم بحسب آخر لحظة، بتكملة سور الخلوة الخارجي، وتقديم المعدات اللازمة للمركز الصحي بالخلوة الذي يقدم الخدمات الصحية لطلاب وشيوخ الخلوة بجانب المناطق المجاورة لخلوة عمر ابوشوك . وفي سياق ذي صلة ترأس مولانا أحمد عبدالله صباح اليوم اجتماع ضم مديري الإدارات التخطيطية ومديري المحليات بولاية البحرالأحمر. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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