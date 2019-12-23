معدنون يهددون باغلاق طريق (حلفا – الخرطوم)

التاريخ: 23-ديسمبر-2019 فى : أخبار 8 مشاهدة هدد مئات المعدنين بمنطقة دلقو الولاية الشمالية باغلاق وقطع طريق (حلفا – الخرطوم) في اعقاب قيام شركة اجنبية مستثمرة امسبدفن الطريق المؤدي للمنجم شرق طريق حلفا – الخرطوم، وعلمت مصادر ان الشركة قامت بدفن جزء من الطريق الفرعي الذي ينقل عبره احتياجاتهم الرئيسة. Advertisements وأمهل المعدنيون الشركة نحو “48” ساعة لسحب آلياتها، وطالبوا بحسب آخر لحظة بتدخل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بايقاف الشركة من ردم الطريق بجانب مراجعة عمل الشركات الاستثمارية الاجنبية التي باتت تتعدى على ممتلكاتهم بالمنطقة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365))

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