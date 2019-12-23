النازحون يطالبون بتسليم البشير الى الجنائية

طالبت الادارة العامة للنازحين واللاجئين المجلس السيادي بتسليم الرئيس السابق عمر البشير، الى المحكمة الجنائية. وشددت على ضرورة اشراك النازحين واللاجئين وجميع الحركات المسلحة في التفاوض، وعودة المنظمات الدولية التي تعمل في مجال المراة والطفل التي طردت من قبل النظام السابق.

Advertisements

وقطع الناطق الرسمي للادارة العامة للنازحين واللاجئين جمال عمر خلال مؤتمر صحفي امس بحسب آخر لحظة، ان مفوضية السلام لا تمثل النازحين واللاجئين، وأضاف منبر جوبا لا يلبي طموحات النازحين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)