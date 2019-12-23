العاملون بـ”سودان فيشن” يرفعون مذكرة لـ”السيادي”

التاريخ: 23-ديسمبر-2019
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سلم الصحفيون والعاملون بصحيفة (سودان فيشن) أمس، مذكرة لعضو المجلس السيادي محمد الفكي سليمان، ترفض قرار تصفية الصحيفة وتشريد العاملين.
وأكدت المذكرة أن العاملين تفاجأوا بقرار التصفية، وقالت إنها الصحيفة الإنجليزية الوحيدة بالسودان، وظلت تخدم القضايا الوطنية القومية منذ تأسيسها في أغسطس 2003م.
وطالبت المذكرة بحسب صحيفة الصيحة، بأيلولة الصحيفة لأية جهة حكومية مثلها والمؤسسات الأخرى، ودعت السلطات لعدم اتخاذ قرارات تسبب الضرر للعاملين والصحفيين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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