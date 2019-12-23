استقالة جميع طلاب كلية اللغات بجامعة الجزيرة

قدم جميع طلاب كلية اللغات بجامعة الجزيرة استقالاتهم من الكلية، ويبلغ عددهم “575” طالباً جراء تدهور الاوضاع التي تعاني منها الكلية التي تقع في مدينة الهلالية بولاية الجزيرة.

Advertisements

وغادر أمس جميع الطلاب الجامعة احتجاجاً على ذلك، بعد وصولهم الى طريق مسدود مع عميد الكلية وعجز ادارة الجامعة تقدم حلول تضمن الاستقرار الجامعي للطلاب، وبحسب آخر لحظة، كشف تجمع طلاب اللغات عن مشكلات خدمية وصحية وبيئية، وقالوا انهم يعانون من اوضاع صحية خطيرة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)