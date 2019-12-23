رئيس الوزراء يطلب مهلة من قحت لإستبدال عدد من الوزراء في الحكومة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفادت مصادر صحفية وصفت بالموثوقة، إن رئيس الوزراء السوداني الدكتور، عبد الله حمدوك، طلب من قوى “الحرية والتغيير” بعض الوقت لاستبدال وزيري الخارجية والزراعة.

وأضافت المصادر الموثوقة وفقًا لما نشرته صحيفة “سودان تربيون”، إن قوى “الحرية والتغيير” أوصت رئيس الوزراء بإقالة وزير الخارجية أسماء عبد الله، بجانب وزير الزراعة؛ بالاضافة الى وجود تحفظات حول أداء وزير الإعلام فيصل محمد صالح، تم ايصالها لحمدوك.

وقالت المصادر بحسب الصحيفة، أن حمدوك طلب إمهاله وقت يستطيع فيه تقييم أداء كل الوزراء لكنه لم يحدد وقتا لإكمال عملية التقييم .

الجدير بالذكر، كان المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، 11 ديسمبر الجاري، قد طلب رئيس الوزراء إقالة وزير الزراعة عيسى عثمان شريف، لتسببه في فشل الموسم الزراعي بمشروع الجزيرة.