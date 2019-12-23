الهلال يستقبل السلاطين بالجوهرة في بروفة الليتوال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يستضيف الهلال علىي ملعبه عند السادسة والنصف مساء اليوم المريخ الفاشر لحساب الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ويأمل الأزرق تحقيق فوز مهم قبل مغادرة بعثته إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي في السابع والعشرين من الشهر الجاري كما يرغب الهلال ملاحقة المتصدر المريخ ووصيفه الأمل ويحتل الفريق المركز الثالث برصيد (29) نقطة وتعثر في آخر مبارياته أمام الخرطوم الوطني ليفشل في توجيه ضربة موجعة للمريخ والأمل.

وسيشرف علي الأزرق مدربه حمادة صدقي وسيستعيد الفريق جهود محوره الدولي أبوعاقلة عبد الله.

وتبدو مهمة الأزرق شاقة أمام فريق جيد قدم مستويات مميزة واحتل المركز الخامس برصيد (24) نقطة وفوزه في مباراة اليوم يقربه كثيرا من أندية الصدارة لتكون أمامه فرصة تأريخية للحصول علي مركز مميز في الجولة الآخيرة.

السلاطين يستعد بقوة ويرصد الملايين لهزيمة الهلال

محمد ود الريح نائب رئيس نادي مريخ الفاشر قال بعثة الفريق وصلت من عطبرة إلي الخرطوم بعد أن أدى الفريق تجربة أمام الفلاح وادى الفريق عددا من التحضيرات تحت إشراف المدرب محسن سيد بحضور كل اللاعبين وانضم لمعسكر الفريق الدوليون بالمنتخب الوطني بعد فراغهم من المشاركة في سيكافا ونبه إلى أن صفوف الفريق مكتملة.

واختتم ود الريح حديثه أن مجلس الإدارة رصد حوافز كبيرة حال حقق الفريق الفوز في المباراة اليوم أمام الهلال مبديا احترامه للأزرق مؤكدا أن الفوز على الهلال صعب وليس مستحيلا وهو حق مشروع مؤكدا أن هدفهم التمثيل الخارجي.

* اللجنة المنظمة تبرمج مباراة الهلال وهلال الفاشر أثناء التسجيلات

بحسب حديث حسين أبوقبة عضو اللجنة المنظمة لاتحاد كرة القدم السوداني فإن اللجنة أصدرت قرارا بتأجيل مباراة الهلال والهلال الفاشر إلى الخامس من يناير ، وذكر أبوقبة أن كل المباريات في التأهيلي المؤهل للممتاز ستلعب في توقيت واحد تم تحديده في الثلاثين من الشهر الجاري، ولفت أبوقبة أن اجتماع اللجنة المنظمة للمسابقات سيكون بعد اجتماع اتحاد كرة القدم السوداني غدا.

يذكر أن القسم الأول من الموسم سينتهي في الثلاثين من الشهر الجاري وستنطلق فترة التسجيلات مطلع يناير ما يعني أن مباراة الأزرق أمام الخيالة ستقام أثناء فترة التسجيلات.