البرهان: قوات الدعم السريع أدوارها في كل السودان بارزة ولا ينكرها إلا مكابر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أشاد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبد الرحمن، بالأدوار التي تضطلع بها قوات الدعم السريع كجزء أصيل من القوات المسلحة، مشيرا إلى أنها ظلت تتمسك بواجباتها في الدفاع عن الوطن وحماية أراضيه ومكتسباته والتواثق مع كافة القوات النظامية من إجل إنجاز التغيير وحماية الثورة .

ولفت القائد العام للقوات المسلحة إلى أن الشائعات والإعلام المضلل لن يثنيا القوات المسلحة وقوات الدعم السريع عن واجباتها والتضحية من أجل الشعب السوداني حتى يصل إلى غاياته، وأضاف “قوات الدعم السريع أدوارها في كل السودان بارزة ولا ينكرها إلا مكابر”.

وجدد الفريق اول عبد الفتاح البرهان لدى مخاطبته بمنطقة قري صباح اليوم ضباط وضباط صف وجنود قوات الدعم السريع بحضور رئيس هيئة الأركان ونوابه وقائد القوات البرية، جدد ثقته الكاملة في قوات الدعم السريع للقيام بمهامها إلى جانب القوات المسلحة في مجابهة كافة المهدادات الأمنية وحماية حدود البلاد.

ودعا البرهان إلى تكاتف وتماسك أبناء السودان من أجل تحقيق السلام في هذه الفترة وتفويت الفرصة على دعاة الفتنة الذين يرغبون في تفتيت وحدة البلاد والعودة بها إلى مربع الاقتتال، وأشار إلى أن السلام المرتجى لابد أن يوحد أهل السودان ويلبي أشواقهم وطموحاتهم في الحرية والعدالة ويتشارك الجميع في تحقيقه بغير شروط ودون إملاءات حتى يفضي لسودان جديد يسع الجميع وتتساوى فيه الحقوق والواجبات على أساس المواطنة فقط.