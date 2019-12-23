إرتفاع سعر السكر واستقرار السلع بأسواق الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد تجار سلع استهلاكية، بالسوق العربي الخرطوم لـ(السوداني) أمس حدوث ارتفاع جديد في أسعار السكر هذه الفترة بسبب ارتفاع الدولار بالسوق الموازي، واصفين الأسعار الحالية بغير الحقيقية.

وقال تاجر سكر بالجملة بسوق أم درمان عبد الباسط أحمد لـ(السوداني) أمس، إن هنالك ارتفاعا في أسعار السكر وضعفا في الحركة التجارية، وأرجع الزيادة لارتفاع سعر الصرف، مبينا أن جوال السكر المستورد زنة (10) كيلو قفز إلى (390) جنيها بدلا عن (350) جنيها، أما زنة (50) كيلو فبلغ (1,910) بدلا عن (1,850) جنيها، ولفت لتحكم الدولار في أسعار السلع المستوردة، وطالب الحكومة الانتقالية بالسيطرة على انفلات سعر الصرف لآثاره السالبة على السلع الضرورية.

وأضاف تاجر سلع بالسوق العربي الخرطوم، الأمين عبد الله أن هنالك ارتفاعا في أسعار السكرالمستورد، مقارنة بضعف المطروح من المحلي بالسوق والذي كان موجودا في حوزة التجار ولم يطرح حديثا، مبينا ارتفاع سعر جوال السكر المستورد (1,920) جنيها بدلا عن (1,850) جنيها، ووصف القوى الشرائية بالضعيفة.

و قال تاجر سلع استهلاكية بالسوق العربي أحمد الشيخ إدريس لـ(السوداني) أمس ، إن هنالك استقرارا في أسعار الدقيق بالأسواق واستقرار أسعار بقية البضائع، مبينا أن سعر دقيق سيقا البكت زنة (10) كيلو استقر على (444) جنيها لسعر القطاعي وسعر الكيلو (55) جنيها بدلا عن (50) جنيها، فيما استقر دقيق زادنا على نحو (550) جنيها للبكت، وقال إن السوق يشهد حالة ركود حاد وارتفاع في أسعار البضائع عموما رغم الوفرة، مبينا أن سعر زيت الفهد عبوة (36) لتر بلغ (1,700) جنيه.

وقال تاجر سلع بشرق النيل الجاك محمد لـ(السوداني) أمس، إن هنالك استقرارا في الأسعار بعد الزيادات الأخيرة التي طرأت مؤخرا على الأسعار حيث استقر سعر شاي الغزالتين على (165) جنيها لعبوة (450) جراما لسعر القطاعي وسعر السكر زنة (10) كيلو قفز نحو (420) جنيها وزنة (50) كيلو (1,900) جنيه، واصفا الحركة التجارية بالضعيفة، فيما استقر سعر زيت الفول عبوة (36) لترا على (1,800) جنيه، أما سعر زيت الفهد (1,700) جنيه، وأشار لتأثر السلع بارتفاع سعر العملات بالسوق الموازي.