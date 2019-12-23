مزارعو الجزيرة: إعفاء المحافظ خاطئ ويؤثر على سير الموسم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أبدى مزارعون انزعاجهم من إعفاء محافظ مشروع الجزيرة والمناقل السابق المهندس عثمان سمساعة, مشيرين إلى أن إعفاءه جاء في وقت صعب يمر فيه المشروع بمرحلة مفصلية لجهة وجود مشاكل في الموسم الشتوي أبرزها العطش الذي يعاني منه أكبر عدد من الأقسام بالمشروع, مشيرين إلى أن سمساعة مهتم بقضايا المزارعين وملم بمشاكلهم وكان ينبغي أن يتم إعفاؤه بعد نهاية الموسم الشتوي, داعين إلى اختيار محافظ من المشروع يتفهم قضاياه وقريب من المزارعين.

وأشار المزارع بالمشروع عماد عباس لخطأ توقيت إعفاء محافظ مشروع الجزيرة للتحديات الكبيرة في العروة الشتوية أبرزها مشكلة العطش, مؤكداً أن المحافظ يتابع مشاكل الموسم وملم بكافة قضايا المشروع بجانب سرعة استجابته للمزارعين و مطالبهم وبلاغاتهم, وقال لـ(السوداني) كان ينبغي أن يتم إعفاؤه بعد انتهاء الموسم.

وقطع مصدر فضل حجب اسمه باحتمال أن يؤثر إعفاء محافظ المشروع على سير الموسم, ووصف إعفاءه بالخراب الممنهج

وقال لـ(السوداني) إن المحافظ تحدث عن الموسم الشتوي وحمل الدولة فشله بسبب العطش الذي يهدد محصول القمح في كافة أقسام المشروع, وأضاف أنهم لا يناهضون قرار مجلس الوزراء وهو محل احترام ولكن كان ينبغي أن يتم بعد نهاية العروة الشتوية الحالية, مشيراً إلى أن الإعفاء وتعيين محافظ جديد يؤثر على سير الموسم وذلك لجهة أنه يتابع الموسم منذ بدايته ويعرف أماكن الخلل والمشكلات التي تمر بالمشروع بجانب أنه تم تمويل المزارعين عبر الإدارة في عهده, واصفاً التوقيت بالخاطئ, داعياً للتريث في اختيار محافظ للمشروع وذلك باختيار الشخص المناسب في المكان المناسب.

واعتبر المزارع بمشروع الجزيرة والمناقل عدلان عبد الرحمن أن محافظ المشروع بيت خبرة ويتفهم مشاكل المزارعين وقضايا المشروع, مشيراً إلى أن المشروع يمر بمرحلة صعبة, وقال لـ(السوداني) كان ينبغي أن يتم إعفاؤه بعد انتهاء الموسم الشتوي, مشيراً إلى أن المشروع يعاني من مشاكل في العطش والتمويل والسماد وهو يتفهم هذه المشاكل ويعمل على حلها, واصفاً الموسم الشتوي بالكارثي بسبب أنه يعاني من مشاكل في الري وشح السماد, وقال إن القمح حالياً في بعض الأقسام التي ليست بها مشاكل العطش وصل مرحلة الرية الرابعة ومن المفترض أن يأخذ جرعة السماد منذ الرية الثانية فضلاً عن عطش أكبر عدد من الأقسام بالمشروع, مناشداً اختيار محافظ للمشروع يتفهم قضايا المشروع والمزارعين