تخصيص مخبز تعاوني لتغطية حاجة الطلاب بكردفان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف والي ولاية شمال كردفان المكلف، الصادق الطيب عن التخطيط لدعم معاش الناس في موازنة ٢٠٢٠م، وتخصيص الولاية لمخبز تعاوني للمدارس والجامعات ينتج ٦٠ ألف قطعة خبز يوميا،

وقال الصادق، لـ(السوداني) إن الولاية استطاعت الحد من تهريب الدقيق المدعوم، باتخاذ إجراءات إدارية صارمة، وتمت معالجة أزمة الوقود بتقسيمه لثلاثة قطاعات خدمية، تجارية، زراعية، مبينا أن الوقود الخدمي خصص للمواصلات عبر كروت وتحديد محطات للمركبات العامة، حيث أسهم في حل فجوة الوقود وتوفير المواصلات بالولاية، وأضاف: حكومة الولاية تخطط لترسيخ مفهوم التعاونيات، وتعميم تجربة “سوق القفة” على الأحياء لتوفير السلع للمواطنين عبر البيع مباشرة من المصنع للمستهلك، موضحا سحب الولاية كافة المصروفات من هذه الأسواق حتى تكون الأسعار “معقولة” للمواطن،

وأعلن الصادق، عن تأهيل مطحن الأبيض وجاهزيته، حيث تم الاتفاق مع المركز لأخذ حصة من القمح المدعوم، لتغطية حاجة الولاية من الدقيق والخبز، بجانب بعض الولايات المجاورة، مشددا على أن الولاية في انتظار استجابة المركز، خاصة و أن تنفيذ هذه الخطوة سيوفر مصروفات كثيرة أبرزها الترحيل، مؤكدا أن الولاية ظلت تستلم حصتها بمعدل الثلث فقط، وتكون في أفضل حالاتها بنحو ١٥٠٠ جوال فقط، لافتا إلى أن حكومة الولاية نفذت إجراءات لضبط توزيع الخبز المدعوم عبر لجان الأحياء، كما يتم توزيع الدقيق التجاري على بعض المخابز، لسد فجوة حاجة الكافتيريات والمطاعم، مشيرا إلى أن تتبع المشكلات يمكن من إيجاد الحلول المناسبة.